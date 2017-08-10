Ремонт холодильников в Минске на дому

Срочный и профессиональный ремонт
Доверить нам свою технику – это правильное решение, так как мы осуществляем ремонт как холодильников, так и морозильников в Минске более 10 лет любой марки, устраняя все возможные неисправности. В нашей компании только профессионалы своего дела с большим стажем и опытом, поэтому мы легко справляемся:
- меняем компрессоры, терморегуляторы, реле и испарители;
- осуществляем заправку холодильников безопасным хладагентом;
- перевешиваем двери с одной стороны на другую для удобства;
- блоки питания, устраняем промерзания и утечки;
- меняем нагреватель, фильтр и таймер, настраиваем разморозку.
Если в этом перечне нет нужных вам – это не значит, что мы их не делаем. В любом случае перед началом ремонта производится диагностика, клиенту оглашается стоимость и только при его согласии выполняем ремонт.
Цены на ремонт холодильников
|Наименование услуги
|
Стоимость в бел.руб.
|
Гарантия, мес.
|
Замена мотор-компрессора в сборе (пр-во г.Барановичи) на холодильнике отечественного пр-ва.
|
от 189 руб.
|
12
|
Замена мотор-компрессора в сборе (белорусского пр-ва) на холодильнике импортного пр-ва.
|
от 200 руб.
|
12
|
Замена мотор-компрессора в сборе (импортного пр-ва: Aspera,ACC, Danfoss)
|
от 230 руб.
|
24
|
Выезд и диагностика холодильника Атлант (до 10.08.2017г.)
|
10 руб.
|
|
Выезд и диагностика импортных холодильников с системой No frost (до 10.08.2017г.)
|
до 15 руб.
|
|
Перенавеска, регулировка двери холодильника АТЛАНТ.
|
от 22 руб.
|
-
|
Замена элемента Пельтье термоэлектрического агрегата
|
от 58 руб.
|
6
|
Замена петли средней крепления двери (для двухкамерных) холодильника АТЛАНТ
|
от 42 руб.
|
3
|
Замена испарителя холодильника Минск 3,5,6.
|
от 105 руб.
|
24
|
Перенавеска двери агрегата импортного производства (с дисплеем на двери)
|
от 58 руб.
|
-
|
Замена испарителя холодильника Минск 10,12,16,212,216,365,367.
|
от 105 руб.
|
24
|
Замена испарителя холодильника Минск 15
|
от 158 руб.
|
24
|Замена электронного датчика температуры холодильника АТЛАНТ
|от 60 руб.
|6
|Устранение засора капиллярного трубопровода холодильников АТЛАНТ
|от 90 руб.
|6
- не работает, лампа в камере горит; выключается после 3-8 секунд.
- морозилка морозит, холодильная камера - нет; в отделении хранения температура приемлемая, морозилка охлаждает, но не замораживает; вздутие стенки, скопление на стенке льда.
- Вытекает вода. Характерно для Samsung, Whirpool, Bosch, с электронной системой: поломка терморегулятора, засор сливной трубки; отсутствие сигнала температурного режима; не включается.
- Шум и визуальные неисправности устраняются согласно прилагающейся «Рекомендации по эксплуатации».
Таблица частых поломок холодильников
|
Вид неисправности
|
Возможная причина
|
Не запускается двигатель холодильника (не включается мотор)
|
неисправно пусковое реле;
|
Морозилка работает, а холодильная камер нет
|
утечка хладагента по тепловому контуру или засорение капиллярной трубки
|
Не морозит морозильная камера холодильника
|
утечка фреона (хладагента);
|
Не размораживается задняя стенка холодильника
|
промерзание холодильного шкафа
|
Греется компрессор холодильника и не морозит
|
неисправно пуско-защитное реле;
не работает мотор-компрессор
|
Не отключается компрессор (холодильник все время работает)
|
не плотно прилегает уплотнитель двери холодильной или морозильной камеры;
не исправен термостат
|
После разморозки холодильник не отключается
|
утечка хладагента;
|
Холодильник не морозит
|
не исправен мотор-компрессор;
или засорение капиллярной трубки
|
Холодильник не показывает температуру
|
не исправен блок индикации;
вышел из строя датчик температуры
|
Не работает вентилятор
|
требуется ремонт или замена вентилятора
|
Холодильник долго не включается
|
не исправен термостат
|
Холодильник щелкает но не включается
|
требуется замена пускового реле;
|
Не горит лампочка в холодильнике
|
перегорела лампочка;
неисправна кнопка включения лампы
|
Не выключается свет в холодильнике
|
просела дверь и не достает до кнопки выключателя
или неисправна кнопка выключения
|
Не закрывается дверь холодильника
|
провисла дверь
|
Не работает дисплей
|
Поврежден шлейф;
|
Не горят индикаторы
|
не исправен блок индикации;
не исправен шлейф блока индикации
Почему заказать услугу нужно именно у нас
Так как мы предоставляем услуги по ремонту холодильников уже много лет, то за это время сталкивались с неоднократными жалобами не только на работу холодильного оборудования, но и на некачественный ремонт холодильников частными лицами, выдающими себя за специалистов. Нередко техника еще больше ломалась и неделями стояла в ожидании нового ремонта. Мы поступаем иначе:
- Добросовестно подходим к работе – ради клиента, а не для наживы.
- Приступаем к услугам быстро – в течение 3 часов (по записи).
- Даем гарантию до 3 лет на все замененные детали и оказанные услуги.
Позвоните прямо сейчас – без выходных и обеденных перерывов! Уже при общении с дежурным диспетчером по телефону вы почувствуете, что обратились по адресу. Наш менеджер по работе с клиентами внимательно выслушает вам и направит по адресу свободного мастера в самое ближайшее время для ремонта в самые быстрые сроки.