Ремонт холодильников в Минске на дому

Специализированный сервис послегарантийного ремонта холодильников
Баннер холодильников ✔ Гарантия на ремонт до 3-х лет
✔ С 7-00 до 23-00, 7 дней в неделю
✔ Оперативный выезд - до 3-х часов после звонка
✔ Для ремонта используются только новые запчасти
✔ С собой необходимые запчасти - Вам не нужно ждать
✔ Действуют скидки и льготы для социальных групп населения
✔ Мы более 17 лет делаем ремонт холодильников в Минске!

 

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Вас приветствует компания «Icehelp» – мы проводим срочный ремонт холодильников в Минске и Минском районе! Наши опытные специалисты выезжают во все районы города в течение 1-3 часов с момента звонка заказчика. Ваш холодильник не успеет полностью разморозиться, как мы уже будем у вас. Работа производится на дому с использованием оригинальных фирменных запчастей и оформлением гарантии. Мы ремонтируем все модели любых производителей, используем надежные оригинальные запчасти, это позволяет нашим клиентам получить отремонтированные устройства, работающие долго и надежно.

Срочный и профессиональный ремонт

Доверить нам свою технику – это правильное решение, так как мы осуществляем ремонт как холодильников, так и морозильников в Минске более 10 лет любой марки, устраняя все возможные неисправности. В нашей компании только профессионалы своего дела с большим стажем и опытом, поэтому мы легко справляемся:

  • меняем компрессоры, терморегуляторы, реле и испарители;
  • осуществляем заправку холодильников безопасным хладагентом;
  • перевешиваем двери с одной стороны на другую для удобства;
  • блоки питания, устраняем промерзания и утечки;
  • меняем нагреватель, фильтр и таймер, настраиваем разморозку.

Если в этом перечне нет нужных вам – это не значит, что мы их не делаем. В любом случае перед началом ремонта производится диагностика, клиенту оглашается стоимость и только при его согласии выполняем ремонт.

Цены на ремонт холодильников

 
Наименование услуги
Стоимость в бел.руб.
Гарантия, мес.
Замена мотор-компрессора в сборе (пр-во г.Барановичи) на холодильнике отечественного пр-ва.
от 189 руб.
12
Замена мотор-компрессора в сборе (белорусского пр-ва) на холодильнике импортного пр-ва.
от 200 руб.
12
Замена мотор-компрессора в сборе (импортного пр-ва: Aspera,ACC, Danfoss)
от 230 руб.
24
Выезд и диагностика холодильника Атлант (до 10.08.2017г.)
10 руб.
 
Выезд и диагностика импортных холодильников с системой No frost (до 10.08.2017г.)
до 15 руб.
 
Перенавеска, регулировка двери холодильника АТЛАНТ.
от 22 руб.
-
Замена элемента Пельтье термоэлектрического агрегата
от 58 руб.
6
Замена петли средней крепления двери (для двухкамерных) холодильника АТЛАНТ
от 42 руб.
3
Замена испарителя холодильника Минск 3,5,6.
от 105 руб.
24
Перенавеска двери агрегата импортного производства (с дисплеем на двери)
от 58 руб.
-
Замена испарителя холодильника Минск 10,12,16,212,216,365,367.
от 105 руб.
24
Замена испарителя холодильника  Минск 15
от 158 руб.
24
Замена электронного датчика температуры холодильника АТЛАНТ от 60 руб. 6
Устранение засора капиллярного трубопровода холодильников АТЛАНТ от 90 руб. 6
 
Посмотреть все цены на ремонт холодильников
 
Частые неисправности холодильников
В процессе эксплуатации возникают следующие неисправности, которые говорят о необходимости ремонта:
  • не работает, лампа в камере горит; выключается после 3-8 секунд.
Причина: перегорание температурного предохранителя, поломка таймера или нагревателя. Появление пятен от масла на полу и отключение вызвано неисправностью мотора-компрессора, встречается при авторазморозке в системе No Frost.
  • морозилка морозит, холодильная камера - нет; в отделении хранения температура приемлемая, морозилка охлаждает, но не замораживает; вздутие стенки, скопление на стенке льда.
Причины: неисправность температурного реле, системной вентиляции No Frost, засорение фильтрации, утечка фреона (хладагента), поломки испарителя. Неисправность мотора. Проблемы свойственны: Stinol, Samsung, Liebherr. Диагностика позволяет произвести ремонт холодильников в Минске на дому.
  • Вытекает вода. Характерно для Samsung, Whirpool, Bosch, с электронной системой: поломка терморегулятора, засор сливной трубки; отсутствие сигнала температурного режима; не включается.
Причина: не определяется визуально, следует вызвать мастера по ремонту холодильников.
Любая поломка вредит функционированию агрегата и требует обращения за ремонтом.
 

Таблица частых поломок холодильников

Частые поломки холодильников

Вид неисправности

Возможная причина

Не запускается двигатель холодильника (не включается мотор)

неисправно пусковое реле;
не работает термостат;
не исправен мотор-компрессор.

Морозилка работает, а холодильная камер нет

утечка хладагента по тепловому контуру или засорение капиллярной трубки

Не морозит морозильная камера холодильника

утечка фреона (хладагента);
вышел из строя мотор-компрессор; 
неисправности терморегулятора

Не размораживается задняя стенка холодильника

промерзание холодильного шкафа

Греется компрессор холодильника и не морозит

неисправно пуско-защитное реле;

не работает мотор-компрессор
 

Не отключается компрессор (холодильник все время работает)

не плотно прилегает уплотнитель двери холодильной или морозильной камеры;

не исправен термостат

После разморозки холодильник не отключается

утечка хладагента;
неисправности терморегулятора

Холодильник не морозит

не исправен мотор-компрессор;
сломался термостат или датчик температуры;
утечка хладагента по тепловому контуру;

или засорение капиллярной трубки 

Холодильник не показывает температуру

не исправен блок индикации;

вышел из строя датчик температуры 

Не работает вентилятор

требуется ремонт или замена вентилятора

Холодильник долго не включается

не исправен термостат

Холодильник щелкает но не включается

требуется замена пускового реле;
или не исправен мотор-компрессор

Не горит лампочка в холодильнике

перегорела лампочка;

неисправна кнопка включения лампы

Не выключается свет в холодильнике

просела дверь и не достает до кнопки выключателя

или неисправна кнопка выключения

Не закрывается дверь холодильника

провисла дверь 
или требуется замена уплотнителя двери 

Не работает дисплей

Поврежден шлейф;
неиcправен дисплей

Не горят индикаторы

не исправен блок индикации;

не исправен шлейф блока индикации
 
 

Почему заказать услугу нужно именно у нас

Так как мы предоставляем услуги по ремонту холодильников уже много лет, то за это время сталкивались с неоднократными жалобами не только на работу холодильного оборудования, но и на некачественный ремонт холодильников частными лицами, выдающими себя за специалистов. Нередко техника еще больше ломалась и неделями стояла в ожидании нового ремонта. Мы поступаем иначе:

  • Добросовестно подходим к работе – ради клиента, а не для наживы.
  • Приступаем к услугам быстро – в течение 3 часов (по записи).
  • Даем гарантию до 3 лет на все замененные детали и оказанные услуги.

Позвоните прямо сейчас – без выходных и обеденных перерывов! Уже при общении с дежурным диспетчером по телефону вы почувствуете, что обратились по адресу. Наш менеджер по работе с клиентами внимательно выслушает вам и направит по адресу свободного мастера в самое ближайшее время для ремонта в самые быстрые сроки.

Отзывы:

Наше знакомство с компанией "Айсхелп" состоялось 5 лет назад, когда наш холодильник сломался и я не знал к кому обратиться, позвонил по первому объявлению в интернете и оно оказалось удачным. Ребята приехали в удобное для меня время, сделали свою работу качественно и надежно. Но через 5 лет, из-за некачественной транспортировки, при переезде на новую квартиру, холодильник сломался и на этот раз я не задумывался к кому обращаться. Решил довериться проверенным людям. И теперь холодильник работает и еще будет работать долгие годы, так как у старых холодильников более качественная сборка, чем у новых. Я хочу выразить благодарность компании "Айсхелп", особенно Руслану, за качественную работу и понимание клиентов.
Михаил
Выражаю свою благодарность мастерам, компании icehelp.by за их услуги и понимание ситуации-сломался холодильник Минск -128, нужно было срочно спасать продукты. Рекомендую этих ребят по ремонту холодильников, они свое дело знают хорошо и дают гарантию не на словах, а на деле. Мой холодильник вернули к жизни, стал не хуже чем 10 лет назад, когда был моложе. Большое вам спасибо от пенсионерки Ренаты.
Рената Антоновна Авсянник
Обратились за ремонтом холодильника через сайт Icehelp.by - мастер приехал быстро, ремонт произвел качественно и профессионально! Цена услуги приемлемая и даже скидку как пенсионеру сделал. Оформил гарантию. В общем, мы всем остались очень довольны!
Татьяна и Владимир
Дело было вечером. Позвонили в несколько организаций и везде нам сказали, что ремонт может быть произведен только завтра. Очередной наш звонок был в Icehelp. Мастер приехал быстро. Буквально через 15 минут после звонка. Очень приятный мужчина (никакого перегара или вонючих носков, как это бывает). Все сделал качественно, дал гарантию. Цены приемлемые. От сотрудничества остались только приятные впечатления!
Алеся
Хочу поблагодарить замечательного мастера Юрия Вячеславовича Рыбика. Он починил мне холодильник и морозильник. Сразу обнаружил причины неполадок, хотя они были неочевидны. Прекрасно оснащен всем необходимым оборудованием для ремонта. Имеет огромный опыт работы. При этом очень вежливый, отзывчивый, приятный в общении человек, всегда готовый помочь. Всем своим знакомым буду рекомендовать только этого мастера.
Нелли Михайловна
Спасибо за профессиональную консультацию бесплатно по телефону. Очень помогли. Тем более сегодня воскресенье.
Наталья
Здравствуйте Все, хочу оставить свой положительный отзыв о данной компании. Обратился в данную компанию с проблемой- не морозит морозильная камера холодильника LG 409 total no frost, мастер задал пару вопросов и дал совет, который помог устранить проблему(все оказалось очень просто-необходимо было очистить решетку и радиатор сзади холодильника снизу, мелочь, а эффект есть). Обращался в несколько других фирм- у них ответ один надо приехать и посмотреть, а вызов у них платный. Спасибо Вам за честную и быструю работу.
Максим
Спасибо большое за Ваш профессионализм и оперативность. Меня проконсултировали по Вайберу 13.07.20 за 15 минут!
Юлия
С начала я обнаружил, что в моем холодильнике постепенно становится все меньше холода. Обращался в фирменный центр - сказали, что моя заявка требует ремонта в запененной задней части, хотя на вид не определишь. Вроде бы утечка в моей модели очень проблемная. Я уже почти отчаялся, а потом случайно нашел и позвонил сюда. Приняли мою заявку, приехали через 2 часа. Продиагностировали все модули, включая модуль управления, включения вентилятора, термостата и др. Я, конечно, не специалист, но мне очень понравился подход - проверили все и это без доплат. В итоге на озвученных условиях все починили и я очень благодарен. Обслуживание на уровне, мне повезло выбрать этот сайт случайно. Спасибо!
Александр Сергеевич
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