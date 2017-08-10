Ремонт холодильников в Минске на дому

Icehelp» – мы проводим срочный ремонт холодильников в Минске и Минском районе! Наши опытные специалисты выезжают во все районы города в течение 1-3 часов с момента звонка заказчика. Ваш холодильник не успеет полностью разморозиться, как мы уже будем у вас. Работа производится на дому с использованием оригинальных фирменных запчастей и оформлением гарантии. Мы ремонтируем все модели любых производителей, используем надежные оригинальные запчасти, это позволяет нашим клиентам получить отремонтированные устройства, работающие долго и надежно. Срочный и профессиональный ремонт Вас приветствует компания «» – мы проводим срочный ремонт холодильников в Минске и Минском районе! Наши опытные специалисты выезжают во все районы города в течение 1-3 часов с момента звонка заказчика. Ваш холодильник не успеет полностью разморозиться, как мы уже будем у вас. Работа производится на дому с использованием оригинальных фирменных запчастей и оформлением гарантии. Мы ремонтируем все модели любых производителей, используем надежные оригинальные запчасти, это позволяет нашим клиентам получить отремонтированные устройства, работающие долго и надежно. Доверить нам свою технику – это правильное решение, так как мы осуществляем ремонт как холодильников, так и морозильников в Минске более 10 лет любой марки, устраняя все возможные неисправности. В нашей компании только профессионалы своего дела с большим стажем и опытом, поэтому мы легко справляемся: меняем компрессоры, терморегуляторы, реле и испарители;

осуществляем заправку холодильников безопасным хладагентом;

перевешиваем двери с одной стороны на другую для удобства;

блоки питания, устраняем промерзания и утечки;

меняем нагреватель, фильтр и таймер, настраиваем разморозку. Если в этом перечне нет нужных вам – это не значит, что мы их не делаем. В любом случае перед началом ремонта производится диагностика, клиенту оглашается стоимость и только при его согласии выполняем ремонт. Ремонтировать ли старый холодильник или купить новый? Цены на ремонт холодильников Наименование услуги Стоимость в бел.руб. Гарантия, мес. Замена мотор-компрессора в сборе (пр-во г.Барановичи) на холодильнике отечественного пр-ва. от 189 руб. 12 Замена мотор-компрессора в сборе (белорусского пр-ва) на холодильнике импортного пр-ва. от 200 руб. 12 Замена мотор-компрессора в сборе (импортного пр-ва: Aspera,ACC, Danfoss) от 230 руб. 24 Выезд и диагностика холодильника Атлант (до 10.08.2017г. ) 10 руб. Выезд и диагностика импортных холодильников с системой No frost (до 10.08.2017г. ) до 15 руб. Перенавеска, регулировка двери холодильника АТЛАНТ. от 22 руб. - Замена элемента Пельтье термоэлектрического агрегата от 58 руб. 6 Замена петли средней крепления двери (для двухкамерных) холодильника АТЛАНТ от 42 руб. 3 Замена испарителя холодильника Минск 3,5,6. от 105 руб. 24 Перенавеска двери агрегата импортного производства (с дисплеем на двери) от 58 руб. - Замена испарителя холодильника Минск 10,12,16,212,216,365,367. от 105 руб. 24 Замена испарителя холодильника Минск 15 от 158 руб. 24 Замена электронного датчика температуры холодильника АТЛАНТ от 60 руб. 6 Устранение засора капиллярного трубопровода холодильников АТЛАНТ от 90 руб. 6 Посмотреть все цены на ремонт холодильников

Частые неисправности холодильников

В процессе эксплуатации возникают следующие неисправности, которые говорят о необходимости ремонта:

не работает, лампа в камере горит; выключается после 3-8 секунд.

Причина: перегорание температурного предохранителя, поломка таймера или нагревателя. Появление пятен от масла на полу и отключение вызвано неисправностью мотора-компрессора, встречается при авторазморозке в системе No Frost.

морозилка морозит, холодильная камера - нет; в отделении хранения температура приемлемая, морозилка охлаждает, но не замораживает; вздутие стенки, скопление на стенке льда.

Причины: неисправность температурного реле, системной вентиляции No Frost, засорение фильтрации, утечка фреона (хладагента), поломки испарителя. Неисправность мотора. Проблемы свойственны: Stinol, Samsung, Liebherr. Диагностика позволяет произвести ремонт холодильников в Минске на дому.

Вытекает вода. Характерно для Samsung, Whirpool, Bosch, с электронной системой: поломка терморегулятора, засор сливной трубки; отсутствие сигнала температурного режима; не включается.

Причина: не определяется визуально, следует вызвать мастера по ремонту холодильников.

Шум и визуальные неисправности устраняются согласно прилагающейся «Рекомендации по эксплуатации».

Любая поломка вредит функционированию агрегата и требует обращения за ремонтом.

Таблица частых поломок холодильников

Частые поломки холодильников Вид неисправности Возможная причина Не запускается двигатель холодильника (не включается мотор) неисправно пусковое реле;

не работает термостат;

не исправен мотор-компрессор. Морозилка работает, а холодильная камер нет утечка хладагента по тепловому контуру или засорение капиллярной трубки Не морозит морозильная камера холодильника утечка фреона (хладагента);

вышел из строя мотор-компрессор;

неисправности терморегулятора Не размораживается задняя стенка холодильника промерзание холодильного шкафа Греется компрессор холодильника и не морозит неисправно пуско-защитное реле; не работает мотор-компрессор

Не отключается компрессор (холодильник все время работает) не плотно прилегает уплотнитель двери холодильной или морозильной камеры; не исправен термостат После разморозки холодильник не отключается утечка хладагента;

неисправности терморегулятора Холодильник не морозит не исправен мотор-компрессор;

сломался термостат или датчик температуры;

утечка хладагента по тепловому контуру; или засорение капиллярной трубки Холодильник не показывает температуру не исправен блок индикации; вышел из строя датчик температуры Не работает вентилятор требуется ремонт или замена вентилятора Холодильник долго не включается не исправен термостат Холодильник щелкает но не включается требуется замена пускового реле;

или не исправен мотор-компрессор Не горит лампочка в холодильнике перегорела лампочка; неисправна кнопка включения лампы Не выключается свет в холодильнике просела дверь и не достает до кнопки выключателя или неисправна кнопка выключения Не закрывается дверь холодильника провисла дверь

или требуется замена уплотнителя двери Не работает дисплей Поврежден шлейф;

неиcправен дисплей Не горят индикаторы не исправен блок индикации; не исправен шлейф блока индикации

Почему заказать услугу нужно именно у нас

Так как мы предоставляем услуги по ремонту холодильников уже много лет, то за это время сталкивались с неоднократными жалобами не только на работу холодильного оборудования, но и на некачественный ремонт холодильников частными лицами, выдающими себя за специалистов. Нередко техника еще больше ломалась и неделями стояла в ожидании нового ремонта. Мы поступаем иначе:

Добросовестно подходим к работе – ради клиента, а не для наживы.

– ради клиента, а не для наживы. Приступаем к услугам быстро – в течение 3 часов (по записи).

– в течение 3 часов (по записи). Даем гарантию до 3 лет на все замененные детали и оказанные услуги.

Позвоните прямо сейчас – без выходных и обеденных перерывов! Уже при общении с дежурным диспетчером по телефону вы почувствуете, что обратились по адресу. Наш менеджер по работе с клиентами внимательно выслушает вам и направит по адресу свободного мастера в самое ближайшее время для ремонта в самые быстрые сроки.